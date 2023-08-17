Жертв могло быть больше: как дагестанцы помогали землякам после взрыва на АЗС

Возможного виновника трагедии в Дагестане доставили в московский суд — там ему изберут меру пресечения. Мужчина устроил незаконный склад селитры на выезде из Махачкалы, пожар на котором и спровоцировал чудовищный взрыв.

Погибли 35 человек, больше 80 пострадали — жертв могло быть и больше, если бы на помощь вовремя не поспешили неравнодушные земляки. Эксклюзивные свидетельства из Дагестана — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

На территории АЗС в пригороде Махачкалы 14 августа прогремел взрыв. Более 80 человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии и продолжают находиться в больницах.

Погибли 35 человек, в том числе дети. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал человеческий фактор предварительной причиной случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владелец сгоревшей АЗС в Махачкале раскрыл детали ЧП.