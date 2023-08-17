Жертв могло быть больше: как дагестанцы помогали землякам после взрыва на АЗС

Эфирная новость 27 0

На помощь людям сразу бросились местные жители.

Фото, видео: Муса Салгереев / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Возможного виновника трагедии в Дагестане доставили в московский суд — там ему изберут меру пресечения. Мужчина устроил незаконный склад селитры на выезде из Махачкалы, пожар на котором и спровоцировал чудовищный взрыв.

Погибли 35 человек, больше 80 пострадали — жертв могло быть и больше, если бы на помощь вовремя не поспешили неравнодушные земляки. Эксклюзивные свидетельства из Дагестана — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

На территории АЗС в пригороде Махачкалы 14 августа прогремел взрыв. Более 80 человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии и продолжают находиться в больницах.

Погибли 35 человек, в том числе дети. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал человеческий фактор предварительной причиной случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владелец сгоревшей АЗС в Махачкале раскрыл детали ЧП.

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале
17 авг
Подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале арестовали на два месяца
17 авг
В Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане
17 авг
«Был огромный пожар»: владелец сгоревшей АЗС в Махачкале рассказал детали ЧП
17 авг
Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал, как помогал пострадавшим при взрыве
16 авг
Путин: все переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве в Дагестане
16 авг
Путин предложил Дагестану поддержку после взрыва на АЗС
16 авг
Собянин: московские врачи делают все для спасения пациентов из Махачкалы
16 авг
В Махачкале опознали тела 13 погибших после взрыва на АЗС
16 авг
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 84
16 авг
Что известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
«Это были страшные три дня»: Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены
16:41
Путин поручил отменить штрафы в отношении бизнеса
16:39
Взывают о помощи: жители поселка в Приморье в одночасье лишились всего
16:34
Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию
16:33
Планета обезьян: банда макак столкнула туриста с 50-метрового обрыва в Таиланде
16:30
Директора психбольницы задержали на Украине за липовые справки уклонистам

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
«Долгие-долгие годы»: опасна ли для России «секретная база» НАТО в Финляндии
«Белоснежный, жемчужного цвета»: Анастасия Волочкова выбрала гроб себе-любимой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку