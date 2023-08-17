Жертв могло быть больше: как дагестанцы помогали землякам после взрыва на АЗС
На помощь людям сразу бросились местные жители.
Фото, видео: Муса Салгереев / ТАСС; 5-tv.ru
Возможного виновника трагедии в Дагестане доставили в московский суд — там ему изберут меру пресечения. Мужчина устроил незаконный склад селитры на выезде из Махачкалы, пожар на котором и спровоцировал чудовищный взрыв.
Погибли 35 человек, больше 80 пострадали — жертв могло быть и больше, если бы на помощь вовремя не поспешили неравнодушные земляки. Эксклюзивные свидетельства из Дагестана — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.
На территории АЗС в пригороде Махачкалы 14 августа прогремел взрыв. Более 80 человек получили травмы, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии и продолжают находиться в больницах.
Погибли 35 человек, в том числе дети. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал человеческий фактор предварительной причиной случившегося.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что владелец сгоревшей АЗС в Махачкале раскрыл детали ЧП.
- 17 авг
- Подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале арестовали на два месяца
- 17 авг
- В Москву доставили подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Дагестане
- 17 авг
- «Был огромный пожар»: владелец сгоревшей АЗС в Махачкале рассказал детали ЧП
- 17 авг
- Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал, как помогал пострадавшим при взрыве
- 16 авг
- Путин: все переживают за семьи погибших и пострадавших при взрыве в Дагестане
- 16 авг
- Путин предложил Дагестану поддержку после взрыва на АЗС
- 16 авг
- Собянин: московские врачи делают все для спасения пациентов из Махачкалы
- 16 авг
- В Махачкале опознали тела 13 погибших после взрыва на АЗС
- 16 авг
- Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 84
- 16 авг
- Что известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
Читайте также
54%
-0.72 105.66
-0.91
Нашли ошибку?