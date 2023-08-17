«Был огромный пожар»: владелец сгоревшей АЗС в Махачкале рассказал детали ЧП

В результате взрыва и последующего возгорания в районе заправки погибли 35 человек, более 80 пострадали.

Ибрагим Шамхалов, управляющий печально известной АЗС «Нафта 24» в Махачкале, рассказал 5-tv.ru подробности трагедии. Работники станции сообщили ему о происшествии, с которого все и началось. Несмотря на то, что были предприняты все необходимые меры безопасности, пожара избежать не удалось.

«Произошло возгорание бокса (автосервиса) через дорогу напротив нашей заправки. Наши сотрудники засняли этот факт, скинули мне, взяли огнетушитель и тоже побежали тушить. Где-то через пару минут произошел взрыв. Я уже ехал на место, звонил сотруднику, и он на связь не выходил. Взрывной волной снесло пол заправки, отбило газовую бочку, было небольшое возгорание вокруг этой бочки», — вспомнил Шамхалов.

По его словам, бочка не взорвалась, так как сработали электронные клапаны, предотвращающие утечку газа. Такие устанавливаются на всех АЗС в соответствии с нормативами Ростехнадзора. Однако ни это, ни другие средства защиты, ни оросители не спасли ситуацию.

Работники АЗС, увидевшие возгорание в автосервисе, взяли огнетушитель, перешли дорогу, но не успели им воспользоваться. На подходе они стали первыми свидетелями мощного взрыва. Вскоре после этого разгорелся пожар, огонь перекинулся на заправку. В помещении, с которого все началось, как пояснил Шамхалов, несколько лет подряд работали автослесари. В роковой день они как раз занимались ремонтом машины.

«Оказывается, там еще склады с селитрой были. Скорее всего, там машина загорелась, как я слышал, там машина ремонтировалась. При высоких температурах произошел сначала маленький хлопок, потом большой взрыв. Я выдвинулся в направлении данной АЗС, и уже был огромный пожар. Вся заправка пострадала практически, от хлопка все снесло и загорелось, вся заправка выгорела», — рассказал управляющий АЗС.

Инцидент произошел 14 августа поздним вечером. Травмы разной степени тяжести получили более 80 человек, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, потребовалось провести несколько операций. Погибли 35 человек, среди них дети. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москву на лечение доставили 16 пострадавших при взрыве в Махачкале.