ВСУ падут через несколько недель после прекращения поддержки.

Без поддержки НАТО Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продолжать боевые действия. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью одному из YouTube-каналов.

«Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель», — подчеркнул аналитик.

Джонсон подчеркнул, что ВСУ испытывают дефицит техники и боеприпасов. При этом Запад не сможет осуществлять новые поставки из-за нехватки вооружения на собственных складах.

Кроме того, в ходе контрнаступления ВСУ понесли серьезные потери. Восполнить их в полной мере Украине вряд ли удастся.

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