Зависят от НАТО: американский аналитик предрек крах украинской армии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина исчезнет за пару недель без США

Зависят от НАТО: американский аналитик предрек крах украинской армии

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Тема:
Спецоперация

ВСУ падут через несколько недель после прекращения поддержки.

Без поддержки НАТО Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продолжать боевые действия. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью одному из YouTube-каналов.

«Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель», — подчеркнул аналитик.

Джонсон подчеркнул, что ВСУ испытывают дефицит техники и боеприпасов. При этом Запад не сможет осуществлять новые поставки из-за нехватки вооружения на собственных складах.

Кроме того, в ходе контрнаступления ВСУ понесли серьезные потери. Восполнить их в полной мере Украине вряд ли удастся.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Украины Алексей Резников намерен уйти в отставку. Некоторое время назад он стал участником коррупционного скандала вокруг закупок продуктов для нужд армии.

Тема:
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