Собянин: беспилотник был уничтожен силами ПВО на подлете к Москве
| В России Срочная новость 14 0
Разрушений в результате попытки атаки не было.
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал информацию об уничтожении беспилотника в столичном регионе.
«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — написал мэр столицы в Telegram-канале.
Ранее информацию о ликвидации беспилотника сообщили в Минобороны, он был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
- 21 авг
- Минобороны: предотвращена попытка атаки украинским беспилотником в Подмосковье
- 20 авг
- Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА по объектам в России
- 20 авг
- Росавиация: аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме
- 20 авг
- МО РФ: украинский беспилотник подавлен средствами РЭБ в Подмосковье
- 19 авг
- В Москве и области предотвратили попытку атаки украинским БПЛА
- 18 авг
- МИД: попытка ударить по Москве дроном подтверждает преступную сущность Киева
- 18 авг
- Опубликованы кадры с места падения БПЛА в районе «Экспоцентра» в Москве
- 18 авг
- Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотников в Москве
- 18 авг
- Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений на месте сбитого БПЛА
- 11 авг
- Момент падения дрона на Карамышевской набережной в Москве попал на видео
Читайте также
+17° 763 мм рт. ст.
83%
83%
93.40
-0.35 101.48
-0.70
-0.35 101.48
-0.70
Нашли ошибку?