Собянин: беспилотник был уничтожен силами ПВО на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал информацию об уничтожении беспилотника в столичном регионе.

«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — написал мэр столицы в Telegram-канале.

Ранее информацию о ликвидации беспилотника сообщили в Минобороны, он был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.