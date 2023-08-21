После потопа: Приморье возвращается в жизни после «Хануна»
Спад воды зафиксировали на большинстве рек в Приморье
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
Жителям доставляют продукты, питьевую воду, медикаменты.
Приморье приходит в себя после тайфуна «Ханун». Почти две недели регион провел в экстремальных условиях.
Сейчас на большинстве рек наблюдается спад воды. Восстановлены дороги ко всем населенным пунктам.
В пострадавших районах работают более тысячи спасателей — они откачивают воду из подвалов и просушивают дома. Подтопленными остаются около 50 зданий, всего их было свыше пяти тысяч.
Жителям доставляют продукты, питьевую воду, медикаменты. Напомним, ранее в Приморье за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков.
Большинство рек на западе края вышли из берегов. Около 70 населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный шторм «Хилари» обрушился на западную часть США.
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