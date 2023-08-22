Устанавливается местонахождение генеральных директоров компаний, виноватых в гибели диггеров

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 28 0

Один из них точно находится за границей.

Устанавливается местонахождение генеральных директоров компаний, виноватых в гибели диггеров

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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В данный момент устанавливается местонахождение двух генеральных директоров турфирм, виноватых в гибели диггеров в подземелье коллектора реки Неглинки. Как стало известно 5-tv.ru, Александр Лазовский (ООО «Авангард») находится за границей. По предварительной информации, он в Дубае.

В то же время ищут и Александра Кима (ООО «Спутник»). Источник сообщил, что он может находиться в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что СК РФ установил лиц, причастных к гибели диггеров в подземелье.

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