Северный поток

С чем на самом деле может быть связано такое решение?

В правительстве Германии приняли окончательное решение по новому газовому терминалу. Изначальные планы по использованию инфраструктуры «Северного потока» отложены до лучших времен.

Из-за мелководья бухты Грайфсвальд технические мощности сооружения ограничены. Подразумевалось, что инженеры задействуют два судна-регазификатора, которые соединят с помощью участка «Северного потока», передает издание EADaily.

Теперь же стало известно, что вместо идеи с задействованием уже существующих мощностей из порта Любмин в Мукран организуют отдельный трубопровод. Пока что ведомственные органы получили разрешение на освоение суши и половины морской территории.

Общая протяженность нового трубопровода составит 50 километров. Закончить строительство планируют до конца 2023 года.

В случае, если идея не окупит себя в срок, компания-подрядчик рассматривает возможность адаптировать трубопровод под иные нужды. В перспективе, например, его можно будет переоборудовать для транспортировки водорода, сообщил управляющий директор Gascade Ульрих Бентербуш.

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