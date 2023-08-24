«Столетиями жили в согласии»: Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

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Рита Миронова
Рита Миронова 51 0

Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал им мира

«Столетиями жили в согласии»: Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Белорусский лидер пожелал гражданам Украины «бесценного и такого нужного» мира.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем независимости. Официальное сообщение опубликовано на сайте белорусского лидера.

Он отметил, что белорусы и украинцы «столетиями жили в согласии»: создавали семьи, занимались торговлей, воспитывали детей и бок о бок мужественно боролись с фашизмом.

«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны (Украина и Белоруссия — Прим. ред.) выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона», — подчеркнул Лукашенко в своем обращении.

Он призвал братский украинский народ помнить о ценности соседства ради прекращения конфронтации. В свою очередь, Белоруссия готова сделать все необходимое, отметил президент.

Всем гражданам Украины Лукашенко пожелал как можно скорее ощутить на своей земле «бесценный и такой нужный» мир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве установили трезубец на монумент «Родина-мать». Вскоре статуя может быть и вовсе переименована.

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