Тренер паралимпийской сборной РФ по футболу Емешкин умер в возрасте 38 лет

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Полина Долгова
Полина Долгова 36 0

Что же случилось с молодым спортсменом?

Тренер паралимпийской сборной РФ по футболу Емешкин умер в возрасте 38 лет

Фото: rcpff.ru

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Тренер паралимпийской сборной России по футболу спортсменов с заболеванием церебральным параличом (ЦП) Григорий Емешкин умер на 39-м году жизни, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России. Уточняется, что мужчина скончался после тяжелой болезни.

Коллеги скоропостижно спортсмена выразили соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам тренера. В некрологе отмечается, что вклад Григория Владимировича в развитие российского футбола лиц с церебральным параличом заслуживает самого глубокого уважения.

«Его активная жизненная позиция и нацеленность на результат помогли ему воспитать высококлассных спортсменов — чемпионов мира, Европы и Паралимпийских игр», — сообщается на сайте комитета.

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Под руководством Емешкина команда «Нижегородец» многократно становилась призером национального чемпионата, а в 2020 году завоевала титул чемпионов страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа неожиданная причина отставки Иржи Ярошика из ФК «Оренбург».

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