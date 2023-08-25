В Приморском крае вводится режим ЧС из-за обильных осадков
Власти региона уже подсчитали ущерб, нанесенный непогодой.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
В Приморском крае вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера из-за обильных осадков. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
По его словам, непогода нанесла ущерб региону в семь миллиардов рублей.
«Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам», — написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Приморье, которое еще не пришло в себя после разрушительного тайфуна, заливает вновь. За несколько часов выпала почти месячная норма осадков. До многих населенных пунктов не добраться, размыты дороги. Владивосток сейчас стоит в воде — плывут люди, машины.
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