Плывет все: мощнейшие дожди вновь обрушились на Приморье
Проливные дожди вновь выпали в Приморье
Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru
Выйти из дома для местных и добраться, допустим, до работы — это настоящий квест.
Приморье, которое еще не пришло в себя после разрушительного тайфуна, заливает вновь. За несколько часов выпала почти месячная норма осадков.
До многих населенных пунктов не добраться, размыты дороги. Владивосток сейчас стоит в воде — плывут люди, машины.
Там, где были подземные переходы, теперь водопады. Выйти из дома и добраться, допустим, до работы — это настоящий квест.
И похожая картина сегодня — в Артеме, Уссурийске. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера — об очень дождливом августе в Приморье.
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