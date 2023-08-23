Плывет все: мощнейшие дожди вновь обрушились на Приморье

Выйти из дома для местных и добраться, допустим, до работы — это настоящий квест.

Приморье, которое еще не пришло в себя после разрушительного тайфуна, заливает вновь. За несколько часов выпала почти месячная норма осадков.

До многих населенных пунктов не добраться, размыты дороги. Владивосток сейчас стоит в воде — плывут люди, машины.

Там, где были подземные переходы, теперь водопады. Выйти из дома и добраться, допустим, до работы — это настоящий квест.

И похожая картина сегодня — в Артеме, Уссурийске. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера — об очень дождливом августе в Приморье.