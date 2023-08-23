Плывет все: мощнейшие дожди вновь обрушились на Приморье

Эфирная новость 19 0

Проливные дожди вновь выпали в Приморье

Фото, видео: Юрий Смитюк / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Выйти из дома для местных и добраться, допустим, до работы — это настоящий квест.

Приморье, которое еще не пришло в себя после разрушительного тайфуна, заливает вновь. За несколько часов выпала почти месячная норма осадков.

До многих населенных пунктов не добраться, размыты дороги. Владивосток сейчас стоит в воде — плывут люди, машины.

Там, где были подземные переходы, теперь водопады. Выйти из дома и добраться, допустим, до работы — это настоящий квест.

И похожая картина сегодня — в Артеме, Уссурийске. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера — об очень дождливом августе в Приморье.

Тема:
Погода
23 авг
Они исчезнут? Ученые сделали пугающий прогноз по будущему Альпийских гор
23 авг
«Просто ужас»: Приморье снова ушло под воду на фоне сильнейших ливней
23 авг
«Особенно сложная ситуация»: россиян предупредили о первых заморозках
21 авг
После потопа: Приморье возвращается в жизни после «Хануна»
21 авг
Огромные убытки: участок БАМ разрушился из-за прорыва дамбы
21 авг
Уголовное дело возбудили после гибели диггеров в коллекторах Москвы
21 авг
Коллапс на дорогах: мощный шторм «Хилари» обрушился на западную часть США
21 авг
Без шанса на спасение: как экскурсия в московском подземелье закончилась трагедией
21 авг
Из Москвы-реки извлекли тело третьего погибшего диггера
21 авг
Тела двоих погибших диггеров извлекли из Москвы-реки
+12° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:53
Мессенджер Telegram впервые оштрафовали в Москве на 50 тысяч рублей
11:49
Российский МиГ-31 вылетал на перехват норвежского «Посейдона» у границы
11:43
Дело завели на мужчину, избившего девушку за шорты в Подмосковье
11:40
Красную площадь в Москве временно закрыли для посетителей
11:31
Удар с воздуха: российские Су-34 ликвидировали украинскую батарею С-300
11:25
Страны ЭКОВАС собирают войска в соседних с Нигером государствах

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
«Шлейф тянется»: Андреасян рассказал об отношении к «завязавшим» эскортницам
Европа перестает быть премиальным рынком — эксперт
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России