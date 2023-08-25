На Западе заявили об украинском следе в деле о взрыве «Северных потоков»

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Рита Миронова
Рита Миронова 9 0

ZDF и Spiegel: след по делу о «Северных потоках» ведет на Украину

На Западе заявили об украинском следе в деле о взрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

Данными поделились источники, знакомые с ходом расследования инцидента.

Участники расследования взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» сообщили, что следы ведут на Украину, а фактов о причастности России не найдено. Об этом сообщает телеканал ZDF и издание Spiegel.

Пока федеральная прокуратура продолжает расследование, однако источники убеждены, что в происшествии замешан киевский режим.

«Появляется все больше свидетельств того, что за нападениями на трубопровод „Северный поток“ могут стоять преступники, связанные с Украиной», — говорится в материале.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и зачем тормозит расследование терактов на «Северных потоках».

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