На «гражданке» и на передовой: какие тонкости у профессии оператор дрона?
Директор компании «Аэрокон» Багдасарян: профессия оператора БПЛА на передовой опасна
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; Личный архив Эдуарда Багдасаряна; 5-tv.ru
Какие подводные камни таит специфика работы оператора БПЛА?
Эра технологий продолжает активно развиваться — и дроны стали очень популярным направлением среди молодежи. Кто-то предпочитает просто управлять ими и снимать красоты природы с высоты птичьего полета. А другие всерьез задумываются, чтобы стать оператором беспилотников в военной сфере. Специалист в этой области, директор компании «Аэрокон» и эксперт рабочей группы «Аэронет» Эдуард Багдасарян рассказал 5-tv.ru про тонкости этой профессии.
«Надо разделять, есть управление из виртуальной реальности, это онлайн-управление. В режиме онлайн оператор управляет дроном и смотрит за ним по видео. А в основном все беспилотники летают по программам. И оператор — он как программист, он программирует полет. То есть закладывает программу и дрон уже летит, как робот, по этой программе. Это два совершенно разных способа управления», — объяснил эксперт.
Багдасарян отметил, что для первого случая нужны первоклассные навыки и хорошая реакция. Как правило, онлайн управляют дронами мультироторного типа.
Программные беспилотники относятся к самолетному виду. В них закладывается порядок действий, которому они и следуют во время полета.
Исторически так сложилось, что военное дело — занятие преимущественно мужское. Но эксперт все же рассказал, могут ли женщины начать управлять дронами на фронте.
«В принципе, в гражданской сфере очевидно да, естественно там это возможно. В военной сфере, я лично не знаю, чтобы были (женщины — Прим. ред). При том, что на передовой сегодня управления дроном — вещь, опасная для жизни. Все равно они рядом с боевыми действиями. И это опасно достаточно», — говорит специалист.
Однако Багдасарян отметил, что сейчас создается дистанционное управление беспилотниками. Но, так или иначе, это все равно передовая, что опасно для жизни. Эксперт сравнил работу оператора дронов с солдатами в прифронтовой зоне.
Но и для гражданских лиц, которые хотят управлять БПЛА, работа может показаться несладкой. Она предполагает вечные разъезды по стране, также нужно следить за внутренними и внешними составляющими беспилотного устройства.
Багдасарян подчеркивает, что он не владеет информацией в полной степени. Но раз женщины пилотируют даже военные самолеты, то и стать операторами гражданских дронов они точно смогут.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свердловских школьников научат управлять беспилотниками.
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