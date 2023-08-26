Ни вашим, ни нашим: поддержавший Славу Билан навлек на себя гнев народа

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Алина Крылова
Алина Крылова 26 0

Россияне затравили поддержавшего Славу Диму Билана

Ни вашим, ни нашим: поддержавший Славу Билан навлек на себя гнев народа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец рискует потерять немалое количество фанатов.

Скандалу вокруг певицы Славы и ее неудачной пластики нет конца и края. Пока артистка пытается стребовать с Тимура Хайдарова миллионы компенсации за физический ущерб, на защиту коллеги встал Дима Билан.

Не первый год лично знакомый со Сланевской музыкант поспешил от первого лица поддержать артистку. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» победитель «Евровидения» от первого лица пожелал Анастасии удачи, не преминув намекнуть: выбранный Славой способ выяснения отношений ему совсем не близок.

«Это их решение. Удачи им, пусть все будет классно. Пока ты находишься на стороне наблюдателя — ты можешь посмотреть на все ошибки. А потом понимаешь: вот это я точно не буду делать, или это», — рассудил певец.

В Сети определившегося с позицией певца тут же подняли на смех. Для многих реплика артиста показалась неудобной, а кто-то не преминул заметить, что Билан противоречит сам себе.

«Лицемерие зашкаливает. И вашим, и нашим», «Их никто не тянул за руки, за ноги на операцию. Сами решили, сами пришли, совсем согласились и сами отдали свои деньги. За что их поддерживать», — разошлись во мнениях комментаторы.

Ранее 5-tv.ru опубликовал страхи Хайдарова: пластический хирург считает, что его репутацию хотят уничтожить.

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