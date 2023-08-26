«Не будут терпеть»: куда пропала звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова

|
Полина Долгова
Полина Долгова 72 0

Звезда сериала «Не родись красивой» Уварова перестала играть главные роли в кино

«Не будут терпеть»: куда пропала звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Почему актриса решила уйти с телеэкранов?

Известная российская актриса Нелли Уварова получила славу и популярность в середине 2000-х годов. Тогда она сыграла главную роль в популярном телевизионном сериале «Не родись красивой». В тот период женщина была одной из самых обсуждаемых актрис. Однако сейчас о ней почти ничего не слышно. Куда же пропала звезда? На этот вопрос ответило издание News.ru.

В 2007 году Уварова внезапно исчезла с экранов. Ее крайним проектом стал сериал «Атлантида». Дело в том, что знаменитость приняла решение ограничить свою актерскую деятельность только театром, потому что понимала, что ее характер «не будут терпеть именитые режиссеры». По мнению дивы, театр дает ей больше возможностей и свободы для самореализации.

«Я сильная, но я молюсь»: что пугает актрису Нелли Уварову

На данный момент Нелли Уварова соглашается принимать участие в сериалах и кино только на второстепенных или эпизодических ролях. Женщина никогда не стремилась к большой славе и признанию в кинематографе. Она предпочитает оставаться верной своим принципам.

К слову, с 2011 года Уварова замужем за Александром Гришиным, у пары есть двое детей, воспитанием которых занимается сама звезда.

Ранее 5-tv.ru писал про жизненный путь Нелли Уваровой.

+10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.71
0.31 102.26
-0.21
Попытка отключиться: китайский гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентя...

Последние новости

11:13
«Мозг не будет перегружен»: как избежать стресса на любимой работе
11:04
ВСУ обстреляли поселок Уразово из РСЗО «Град», четыре человека пострадали
10:52
Умер бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Филатов
10:27
Водитель погиб, восемь пассажиров пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии
10:18
«Не будут терпеть»: куда пропала звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова
10:00
Работа ВС РФ по наземным и воздушным целям ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

Любовь дарит счастье: дочь Славы раскрыла свое отношение к эскорту
«Тело окрепнет»: три правила, которые надо соблюдать с сидячей работой
«Избалованы хорошей связью»: почему операторы берут плату за раздачу интернета
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России