«Не будут терпеть»: куда пропала звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова
Звезда сериала «Не родись красивой» Уварова перестала играть главные роли в кино
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Почему актриса решила уйти с телеэкранов?
Известная российская актриса Нелли Уварова получила славу и популярность в середине 2000-х годов. Тогда она сыграла главную роль в популярном телевизионном сериале «Не родись красивой». В тот период женщина была одной из самых обсуждаемых актрис. Однако сейчас о ней почти ничего не слышно. Куда же пропала звезда? На этот вопрос ответило издание News.ru.
В 2007 году Уварова внезапно исчезла с экранов. Ее крайним проектом стал сериал «Атлантида». Дело в том, что знаменитость приняла решение ограничить свою актерскую деятельность только театром, потому что понимала, что ее характер «не будут терпеть именитые режиссеры». По мнению дивы, театр дает ей больше возможностей и свободы для самореализации.
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На данный момент Нелли Уварова соглашается принимать участие в сериалах и кино только на второстепенных или эпизодических ролях. Женщина никогда не стремилась к большой славе и признанию в кинематографе. Она предпочитает оставаться верной своим принципам.
К слову, с 2011 года Уварова замужем за Александром Гришиным, у пары есть двое детей, воспитанием которых занимается сама звезда.
Ранее 5-tv.ru писал про жизненный путь Нелли Уваровой.
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