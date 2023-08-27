Враги отступают: что сейчас происходит на освобожденных территориях к югу от Купянска
Террористы бегут, понимая, что противостоять российской армии больше не в силах. Что дальше?
Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru
Ситуация в зоне специальной военной операции остается напряженной. Украинские формирования не оставляют попыток прорвать российскую оборону на южном фланге линии соприкосновения по общему направлению к Мелитополю, но безрезультатно.
В центре идут позиционные бои и взаимные артиллерийские обстрелы. В то же время на северном фланге наши войска атакуют, российские подразделения используют тактику многочисленных ударов в разных местах на широком участке фронта. Самые заметные продвижения — по направлению к Купянску Харьковской области. Там местная военная администрация еще в начале августа объявили эвакуацию населения, но на этой неделе вынуждены признать — эвакуация срывается, люди выезжать не хотят. И это беспокоит Киев, поскольку подозревают оставшихся в сочувствии России.
Напомню, это — тот самый Купянск, где спецслужбы проводили массовые чистки в поисках нелояльных, а радикальные группировки проводили то ли показательные, то ли показушные казни «пророссийских» жителей. Так что удивляться тому, что оставшиеся ждут освобождения не приходиться.
Военкор «Известий» Денис Кулага одним из первых журналистов попал на освобожденные в ходе наступления позиции под Новоселовским, что к югу от Купянска.
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