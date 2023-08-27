Температура воздуха в Москве 1 сентября может подняться до +30

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Полина Долгова
Полина Долгова 35 0

Начало осени ознаменуется показателями июльского месяца. Надолго ли?

Температура воздуха в Москве 1 сентября может подняться до +30

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Тема:
Погода

Московский регион ожидает неожиданная жара на следующей неделе. Столичная температура воздуха 1 сентября может подняться до +30. Об этом 27 августа рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, начало осени ознаменуется пиком, столбики днем покажут +25…+30 градусов, а это показатели июльского месяца.

Синоптик отметил, что температура воздуха на +5…+7 градусов выше климатической нормы. По его словам, в первые осенние выходные произойдет небольшое похолодание. Днем температура будет +21…+26 градусов, а ночью столбики термометров покажут +10…+15.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит в Приморье. Аномальные дожди там не прекращаются уже вторую неделю.

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