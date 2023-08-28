Доступ к могиле Юрия Шатунова ограничат с 30 августа

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 17 0

В эти дни будут идти работы по установке памятника артисту.

Доступ к могиле Юрия Шатунова ограничат с 30 августа

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Тема:
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Доступ к могиле певца Юрия Шатунова будет ограничен с 30 августа по 6 сентября. Об этом рассказала вдова бывшего солиста «Ласкового мая» Светлана в Telegram-канале. Она объяснила, что это связано с монтажно-строительными работами по установке памятника исполнителю.

«Просьба не приходить в эти дни на кладбище и не мешать проведению работ. Открытый доступ к могиле будет с 6 сентября», — написала Светлана.

23 июня была годовщина смерти Юрия Шатунова. В этот день множество поклонников собрались у его могилы. Фанаты почтили память артиста, взяв с собой сотни белых роз.

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года, причиной смерти звезды стала острая сердечная недостаточность. Тело артиста, по его же воле, было кремировано — прах по частям захоронили на Троекуровском кладбище и в Германии, где исполнитель жил последние годы вместе с семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет вдова Юрия Шатунова после его смерти.

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