«Время не лечит, боль не утихает»: как живет вдова Юрия Шатунова после смерти мужа

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Аделина Ким
Аделина Ким 9 0

Супруга Юрия Шатунова до сих пор не может свыкнуться со смертью мужа

«Время не лечит, боль не утихает»: как живет вдова Юрия Шатунова после смерти мужа

Фото: © РИА Новости / Антон Белицкий

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Вдова признается, что до сих пор ждет его звонка в дверь.

Ровно год назад из-за обширного инфаркта скоропостижно скончался музыкант Юрий Шатунов — ему было всего 48 лет. Фанаты не забывают о своем кумире, продолжая вспоминать его легендарные хиты.

Однако тяжелее всего утрату переживает семья певца. После кончины звезда его вдова Светлана объявила конкурс на идею памятника, который установят на могиле Шатунова.

В годовщину смерти музыканта издание aif.ru узнало, как сейчас она живет и когда будет поставлен монумент. Что касается точной даты, то объект появится на могиле к юбилею знаменитости — 6 сентября.

Сейчас скульптор заканчивает работу над первоначальной формой будущего памятника и в скором времени перейдет к отливке его из бронзы. От поклонников певца, в частности, поступали предложения о том, чтобы назвать в честь него безымянный сквер в центре Москвы.

Светлана признается, что видела массу идей от фанатов — она поддерживает инициативы по увековечиванию памяти Шатунова. Но реализовать все идеи в Москве довольно сложно.

«Однако инициативная группа не теряет надежды на то, что рядом с Цветным бульваром появится сквер Шатунова. Это то место, где 30 с лишним лет назад снимали знаменитый клип „Розовый вечер“», — рассказала вдова.

Погружаясь в воспоминания, та говорит, что Шатунов иногда мог быть строгим папой, но никогда не позволял себе грубостей. Повторять что-то дважды ему не приходилось, ведь для детей его слово было законом.

«У детей это все шло от любви, от нежелания огорчить. Они очень ценили время, проведенное с Юрой. В воспитании детей у нас с мужем не было разногласий, мы были на одной волне. В Эстелле, ей сейчас десять лет, Юра души не чаял, для него она была самой красивой и доброй принцессой», — с болью говорит Светлана.

Она признается, что уход мужа и отца ее детей стал для семьи большой трагедией. События тех дней она вспоминает с огромной горечью: говорить об этом без слез ей до сих пор удается с трудом. Например, за несколько часов до смерти Юрий говорил с сыном по телефону и хвалил его за успехи в учебе.

«До сих пор нахожусь в каком-то ожидании, что вот-вот он позвонит в дверь и скажет: „Вот я и дома, мои лапочки“. Не утихает боль, время не лечит. Но стараюсь брать себя в руки, быть сильной и главное — суметь передать детям все то, что оставил им отец», — заключила вдова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у могилы Шатунова появился преданный хранитель.

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