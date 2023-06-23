Слезы, букеты и плакаты: фанаты почтили память Юрия Шатунова в Москве

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 112 0

На могиле Юрия Шатунова в Москве собрались поклонники и знаменитости, чтобы почтить его память

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер Юра Шатунов

В этот дождливый день на могиле знаменитости собралось огромное количество людей.

Ровно год назад ушел из жизни легендарный певец Юрий Шатунов — тогда на похороны кумира приехали люди из многих стран. Что же происходило на могиле знаменитости в первую годовщину его кончины?

Первое, что бросается в глаза по прибытию на Троекуровское кладбище, — белые розы. Могилу Шатунова видно за версту: колонна людей двигается по направлению к ней.

Многие плачут, кто-то несет охапки цветов, а третьи взяли с собой мягкие игрушки и плакаты. Другие же принесли венки с надписью из белых роз: «Легенда».

Фанаты исполнителя в этот день фотографируется, что-то обсуждают, поют всеми любимые песни. Среди гостей в этот дождливый московский день была замечена певица Ольга Серябкина.

«Он (Юрий Шатунов — Прим. ред.) обращал внимание на простые вещи, которые можно воспринимать с чувствительной стороны. Например, песня про белые розы. Вы понимаете, что песня про белые розы — ее каждый пел про себя», — сказала артистка.

А вот жена и дети Шатунова, живущие в Германии, так и не появились на могиле родного. Однако вдова написала теплый пост в личном блоге о своем возлюбленном.

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года, причиной смерти звезды стала острая сердечная недостаточность. Тело артиста, по его же воле, было кремировано — прах по частям захоронили на Троекуровском кладбище и в Германии, где исполнитель жил последние годы вместе с семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет вдова Шатунова после смерти мужа.

Тема:
Умер Юра Шатунов
23 июн
«Время не лечит, боль не утихает»: как живет вдова Юрия Шатунова после смерти мужа
17 июн
Андрей Разин посвятил песню памяти Юрия Шатунова: «Самая тяжелая из 227»
30 апр
Экс-солист «Ласкового мая» о смерти Шатунова: «Этого можно было не допустить»
13 мар
«Спасибо за наследие, Юра»: Билан почтил память Шатунова, спев легендарные «Белые розы»
17 февр
Опубликованы первые фотографии модели памятника Юре Шатунову
5 янв
Что напугало Юру Шатунова незадолго до смерти и почему его не успели спасти
29 дек
Ушли, но не забыты: Умершие российские знаменитости в 2022 году
7 дек
Певец Айвазов о пережитом инфаркте: «То же самое произошло с Юрой Шатуновым»
29 нояб
Врач запретил вдове Юрия Шатунова слушать голос любимого мужа
29 нояб
«Исполнилось бы 50 лет»: когда Юре Шатунову поставят памятник
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

21:34
Обернулось катастрофой: взрыв газа «разнес» магазин в Колумбии
21:22
На границе России и Монголии выявили природные очаги чумы
21:13
Дает деньги за приставания и работает не один: что известно о Егорьевском серийном педофиле
21:02
Четверть бомбоубежищ Украины оказались непригодными
20:51
Российские авиастроители передали Минобороны партию новых Су-35С
20:39
Первый эпизод сериала «Библиотекарь» показали на фестивале «Пилот»

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Больше кайфа и удовольствия — прогноз Таро на неделю с 26 июня по 2 июля
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео