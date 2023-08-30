Сносило мосты: селевой поток обрушился на город в Турции

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Селевой поток обрушился на город Эрзиджан в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; 5-tv.ru

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Там больше нет рынка, уничтожены многие здания и дороги.

От наводнений пострадал и восток Турции. Особенно досталось городу Эрзиджан с населением более 150 тысяч человек.

Смешавшись с землей, вода снесла мосты — селевой поток пронесся по улицам. В городе больше нет рынка, уничтожены многие здания и дороги.

Ранее 5-tv.ru писал, что несколько крупных рек вышли из берегов из-за проливных дождей на востоке Румынии. В результате улицы одного из городов оказались затоплены.

Мощные потоки на огромной скорости сносили припаркованные автомобили, как игрушечные — в результате пострадали десятки машин. Несколько крупных трасс размыли селевые потоки.

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