Кубинский шторм «Идалия» добрался до Флориды: срочная эвакуация
Кубинский шторм «Идалия» добрался до Флориды
Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com; 5-tv.ru
Прибрежные районы пострадали сильнее всего. Чего ждать дальше?
Неспокойно и с другой стороны света. Шторм «Идалия», бушевавший на Кубе, добрался до американской Флориды. В нескольких городах сильные дожди привели к наводнениям. Тысячи местных жителей получили предписания об эвакуации. Пока ураган еще только набирает силу и движется вглубь штата, в прибрежных районах уже вовсю почувствовали приближение стихии.
Тем временем Военно-морские силы пытаются спасти свои корабли и самолеты: их срочно эвакуируют подальше от местных портов. А по прогнозам, после Флориды ураган двинется дальше — под угрозой еще три прибрежных штата.
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