Кубинский шторм «Идалия» добрался до Флориды: срочная эвакуация

Эфирная новость 17 0

Кубинский шторм «Идалия» добрался до Флориды

Кубинский шторм «Идалия» добрался до Флориды: срочная эвакуация

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Прибрежные районы пострадали сильнее всего. Чего ждать дальше?

Неспокойно и с другой стороны света. Шторм «Идалия», бушевавший на Кубе, добрался до американской Флориды. В нескольких городах сильные дожди привели к наводнениям. Тысячи местных жителей получили предписания об эвакуации. Пока ураган еще только набирает силу и движется вглубь штата, в прибрежных районах уже вовсю почувствовали приближение стихии.

Тем временем Военно-морские силы пытаются спасти свои корабли и самолеты: их срочно эвакуируют подальше от местных портов. А по прогнозам, после Флориды ураган двинется дальше — под угрозой еще три прибрежных штата.

Тема:
Погода
30 авг
Разрушительные наводнения накрыли юг Австрии
29 авг
Водный апокалипсис: очередной циклон обрушился на Приморье
29 авг
Дороги утонули: на Приморье с новой силой обрушилось наводнение
28 авг
Отрезанных от большой земли людей эвакуировали на вертолете в Приморье
28 авг
Лебединая песня лета: аномальная погода ожидается в Москве 1 сентября
28 авг
В ожидании стихии: МЧС наращивает группировку в Приморье из-за непогоды
28 авг
«Будет новый залп ливней»: какие регионы РФ могут встретить 1 сентября под зонтом
28 авг
Испытание непогодой: на Приморье надвигается новый тайфун
27 авг
Температура воздуха в Москве 1 сентября может подняться до +30
27 авг
Дожди не прекращаются: что происходит в Приморье
+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
95.71
0.24 103.48
0.24
Повезет лишь в одну дату: когда делать денежную стрижку в сентябре 2023

Последние новости

10:06
Лучшие из лучших: в Москве объявили победителей конкурсов «Лидеры возрождения»
9:57
«Синдром жертвы»: Решетова призналась в чувстве вины перед сыном от Тимати
9:49
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2023 года
9:44
Кубинский шторм «Идалия» добрался до Флориды: срочная эвакуация
9:34
Военные Габона заявили о роспуске властей и отмене результатов выборов
9:18
ФСБ раскрыла архивы о казни мирных корейцев японскими жандармами в 1945 году

Сейчас читают

"28 предложений – не предел": почему певица Слава пользуется популярностью у мужчин
Западу придётся кормить Украину ещё четверть века — Польский институт экономики
Должны за F-16: лидеры НАТО поставили Зеленскому ультиматум
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России