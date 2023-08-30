Кубинский шторм «Идалия» добрался до Флориды: срочная эвакуация

Прибрежные районы пострадали сильнее всего. Чего ждать дальше?

Неспокойно и с другой стороны света. Шторм «Идалия», бушевавший на Кубе, добрался до американской Флориды. В нескольких городах сильные дожди привели к наводнениям. Тысячи местных жителей получили предписания об эвакуации. Пока ураган еще только набирает силу и движется вглубь штата, в прибрежных районах уже вовсю почувствовали приближение стихии.

Тем временем Военно-морские силы пытаются спасти свои корабли и самолеты: их срочно эвакуируют подальше от местных портов. А по прогнозам, после Флориды ураган двинется дальше — под угрозой еще три прибрежных штата.