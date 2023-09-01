Собянин: беспилотник был уничтожен силами ПВО на подлете к Москве

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Алина Крылова
Алина Крылова 96 0

Мэр столицы сообщил об успешно отраженной диверсии украинской стороны.

Собянин: беспилотник был уничтожен силами ПВО на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили беспилотник на подлете к Москве. БПЛА был перехвачен и ликвидирован в небе над Люберцами, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По информации контролирующих органов, пострадавших и погибших нет. На место случившегося для проверки выехали экстренные службы. Со своей стороны Собянин поблагодарил военных за успешную операцию и за беспокойство о безопасности школьников: 1 сентября учащиеся всех возрастов идут на линейку в преддверии нового учебного года.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал он в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал об успешной ликвидации беспилотника над Брянской областью. Неудачная попытка украинских диверсантов стала не первой по счету.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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