Собянин: беспилотник был уничтожен силами ПВО на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили беспилотник на подлете к Москве. БПЛА был перехвачен и ликвидирован в небе над Люберцами, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По информации контролирующих органов, пострадавших и погибших нет. На место случившегося для проверки выехали экстренные службы. Со своей стороны Собянин поблагодарил военных за успешную операцию и за беспокойство о безопасности школьников: 1 сентября учащиеся всех возрастов идут на линейку в преддверии нового учебного года.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал он в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал об успешной ликвидации беспилотника над Брянской областью. Неудачная попытка украинских диверсантов стала не первой по счету.