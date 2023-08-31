Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Брянской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 19 0

Попытка Киева совершить атаку была пресечена около восьми часов вечера.

Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Брянской областью

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В небе над Брянской областью системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Очередная попытка киевского режима совершить атаку с помощью БПЛА была пресечена около восьми часов вечера по московскому времени.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, еще один украинский беспилотник был сбит над Брянской областью днем 31 августа.

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Атака беспилотников на регионы России
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