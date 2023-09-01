Мы бессильны? Мясников о способах уберечься от нового штамма COVID-19

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Алина Крылова
Алина Крылова 20 0

Мясников: уберечься от нового штамма COVID-19 поможет здоровый образ жизни

Мы бессильны? Мясников о способах уберечься от нового штамма COVID-19

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Какие симптомы говорят о заболевании очередным подвариантом коронавируса?

Некоторые врачи спрогнозировали всплеск заболеваемости новым штаммом COVID-19 в России уже этой осенью. От стремительного заражения не спасут ни прививки, ни самоизоляция, заявил в Telegram-канале телеведущий и врач Александр Мясников.

По мнению эксперта, очередной подвариант отличается от предыдущих большей активностью. Побороть его распространение будет значительно труднее: он более устойчив к имеющимся способам лечения, его «не берут» вакцины, а еще штамм отличается «увеличенным» количеством мутаций.

Врачи не могут спрогнозировать, как именно поведет себя вирус в случае массового распространения по стране. Сейчас главным приоритетом медиков считается недопущение эпидемии.

«Как он себя поведет — не ясно. Надеемся, что сработает правило механики: „выигрываешь в скорости распространения — проигрываешь в тяжести болезни“. Да, пока ОРЗ, но слишком мало наблюдений: на 25 августа всего девять подтвержденных случаев.
Не пытаюсь пугать, но если этот вариант станет доминирующим, то пока мы перед ним бессильны: кому суждено переболеть, тот переболеет», — констатировал телеведущий.

При этом Мясников дал рекомендации, как по-максимуму уберечь себя от заболевания. Так, похудение, умеренные физические нагрузки, закаливание, контроль над питанием и сном, а также над хроническими болезнями способны укрепить иммунитет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ВОЗ назвали вероятную версию происхождения COVID-19.

Тема:
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