Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за ливня

Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man оказались заблокированы в пустыне из-за дождя в штате Невада. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Сильный ливень начался 1 сентября, в пятницу, и шел до середины дня субботы, 2 августа. В то же время очень сильно упала температура воздуха — до 9 градусов по Цельсию.

Ливень полностью размыл подъезды к аэропорту Блэк-Рок-Сити, а также все дороги в городе. Организаторы фестиваля Burning Man посоветовали гостям экономить питьевую воду, еду и топливо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичей предупредили о надвигающейся грозе.