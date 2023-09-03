Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за ливня

Дождь размыл дороги в Блэк-Рок-Сити, а также подъезды к городскому аэропорту.
Фото: REUTERS / Paul Reder
Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man оказались заблокированы в пустыне из-за дождя в штате Невада. Об этом сообщил американский телеканал CNN.
Сильный ливень начался 1 сентября, в пятницу, и шел до середины дня субботы, 2 августа. В то же время очень сильно упала температура воздуха — до 9 градусов по Цельсию.
Ливень полностью размыл подъезды к аэропорту Блэк-Рок-Сити, а также все дороги в городе. Организаторы фестиваля Burning Man посоветовали гостям экономить питьевую воду, еду и топливо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичей предупредили о надвигающейся грозе.
- 2 сент
- Готовьте зонты: москвичей предупредили о надвигающейся грозе
- 1 сент
- Новые температурные рекорды: какая погода ожидает москвичей в сентябре
- 1 сент
- Жителям Москвы и Петербурга пообещали теплую погоду 1 сентября
- 1 сент
- Фекла Свекольница и Андрей Тепляк: как по 1 сентября узнать погоду на зиму
- 1 сент
- В Южно-Сахалинске из-за обильных осадков ввели режим ЧС
- 31 авг
- «Нужно померзнуть»: придет ли бабье лето в Москву этой осенью
- 31 авг
- Сильнейший за 100 лет ураган обрушился на Флориду
- 31 авг
- Силы Тихоокеанского флота помогут эвакуировать людей из затопленных районов Приморья
- 30 авг
- Водный апокалипсис вновь накрыл города Приморья
- 30 авг
- Сносило мосты: селевой поток обрушился на город в Турции
Читайте также
94%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?