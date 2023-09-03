Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за ливня

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Дождь размыл дороги в Блэк-Рок-Сити, а также подъезды к городскому аэропорту.

Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за ливня

Фото: REUTERS / Paul Reder

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man оказались заблокированы в пустыне из-за дождя в штате Невада. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Сильный ливень начался 1 сентября, в пятницу, и шел до середины дня субботы, 2 августа. В то же время очень сильно упала температура воздуха — до 9 градусов по Цельсию.

Ливень полностью размыл подъезды к аэропорту Блэк-Рок-Сити, а также все дороги в городе. Организаторы фестиваля Burning Man посоветовали гостям экономить питьевую воду, еду и топливо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвичей предупредили о надвигающейся грозе.

Тема:
Погода
2 сент
Готовьте зонты: москвичей предупредили о надвигающейся грозе
1 сент
Новые температурные рекорды: какая погода ожидает москвичей в сентябре
1 сент
Жителям Москвы и Петербурга пообещали теплую погоду 1 сентября
1 сент
Фекла Свекольница и Андрей Тепляк: как по 1 сентября узнать погоду на зиму
1 сент
В Южно-Сахалинске из-за обильных осадков ввели режим ЧС
31 авг
«Нужно померзнуть»: придет ли бабье лето в Москву этой осенью
31 авг
Сильнейший за 100 лет ураган обрушился на Флориду
31 авг
Силы Тихоокеанского флота помогут эвакуировать людей из затопленных районов Приморья
30 авг
Водный апокалипсис вновь накрыл города Приморья
30 авг
Сносило мосты: селевой поток обрушился на город в Турции
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
«Убьет еще больше»: в США заявили о заблуждении ВСУ насчет F-16
6:54
Все идет по плану? На Украине все чаще выступают против политики Зеленского
6:36
Спорт и питание: как королева фитнеса Джейн Фонда держит себя в форме в 85 лет
6:18
Десятки тысяч гостей фестиваля Burning Man заблокированы в пустыне из-за ливня
6:00
Гордость России: как следят за успехами наших Героев в их родных школах
5:42
Воздух под контролем: как ПЗРК защищает российских солдат в зоне спецоперации

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
«Это мошенники!» — жена Янина рассказала об информации о «смерти» супруга
Звезды не сошлись: в каких проектах теперь будет сниматься Иосиф Пригожин
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России