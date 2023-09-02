Готовьте зонты: москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Синоптики предупредили москвичей об урагане и грозе 2 сентября
Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН
Синоптики ввели «желтый» уровень погодной опасности.
Сегодня, 2 сентября, москвичам лучше оставаться дома. С соответствующим предупреждением вышли синоптики опубликовали Гидрометцентра России.
По предварительной информации специалистов, с 15:00 до 21:00 мск в столице и ближайших районах ожидается гроза с ливнем. Похожая ситуация будет наблюдаться в ряде городов Московской области, но там осадков следует ожидать практически с самого утра.
«Гроза. Период предупреждения с 15 ч. 02 сентября до 21 ч. 02 сентября», — говорится в сообщении.
Местных жителей предупреждают, что в отдельных районах атмосферные осадки будут сильными. Взрослых и детей по возможности просят остаться дома в этот день.
«Желтым» синоптики называют второй уровень опасности, при котором стихия способна нанести вред природе и человеку. Во время дождя с грозой пешеходам советуют быть внимательными, обходить неустойчивые конструкции и деревья.
Ранее 5-tv.ru информировал о прогнозах синоптиков на сентябрь.
- 1 сент
- Новые температурные рекорды: какая погода ожидает москвичей в сентябре
- 1 сент
- Жителям Москвы и Петербурга пообещали теплую погоду 1 сентября
- 1 сент
- Фекла Свекольница и Андрей Тепляк: как по 1 сентября узнать погоду на зиму
- 1 сент
- В Южно-Сахалинске из-за обильных осадков ввели режим ЧС
- 31 авг
- «Нужно померзнуть»: придет ли бабье лето в Москву этой осенью
- 31 авг
- Сильнейший за 100 лет ураган обрушился на Флориду
- 31 авг
- Силы Тихоокеанского флота помогут эвакуировать людей из затопленных районов Приморья
- 30 авг
- Водный апокалипсис вновь накрыл города Приморья
- 30 авг
- Сносило мосты: селевой поток обрушился на город в Турции
- 30 авг
- Кубинский шторм «Идалия» добрался до Флориды: срочная эвакуация
Читайте также
88%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?