Готовьте зонты: москвичей предупредили о надвигающейся грозе

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Алина Крылова
Алина Крылова 9 0

Синоптики предупредили москвичей об урагане и грозе 2 сентября

Готовьте зонты: москвичей предупредили о надвигающейся грозе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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Тема:
Погода

Синоптики ввели «желтый» уровень погодной опасности.

Сегодня, 2 сентября, москвичам лучше оставаться дома. С соответствующим предупреждением вышли синоптики опубликовали Гидрометцентра России.

По предварительной информации специалистов, с 15:00 до 21:00 мск в столице и ближайших районах ожидается гроза с ливнем. Похожая ситуация будет наблюдаться в ряде городов Московской области, но там осадков следует ожидать практически с самого утра.

«Гроза. Период предупреждения с 15 ч. 02 сентября до 21 ч. 02 сентября», — говорится в сообщении.

Местных жителей предупреждают, что в отдельных районах атмосферные осадки будут сильными. Взрослых и детей по возможности просят остаться дома в этот день.

«Желтым» синоптики называют второй уровень опасности, при котором стихия способна нанести вред природе и человеку. Во время дождя с грозой пешеходам советуют быть внимательными, обходить неустойчивые конструкции и деревья.

Ранее 5-tv.ru информировал о прогнозах синоптиков на сентябрь

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