Старовойт: в Курской области в результате атаки беспилотника случился пожар

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Курчатов Курской области случился пожар в нежилом здании. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. К счастью, пострадавших из-за атаки беспилотника нет.