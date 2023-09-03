Старовойт: в Курской области в результате атаки беспилотника случился пожар

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 26 0

Огонь охватил нежилое здание в городе Курчатов.

Старовойт: в Курской области в результате атаки беспилотника случился пожар

Фото: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Курчатов Курской области случился пожар в нежилом здании. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. К счастью, пострадавших из-за атаки беспилотника нет. 

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
3 сент
Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью
2 сент
Попытка ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА пресечена в Белгородской области
2 сент
Российская система ПВО сбила ракеты в небе над Бердянском
2 сент
Второй раз за сутки: силы ПВО уничтожили беспилотники в небе над Белгородом
1 сент
Гладков сообщил о двух сбитых БПЛА над Белгородской областью
1 сент
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
1 сент
Минобороны: ПВО успешно отразила атаку дрона над Белгородской областью
31 авг
Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над Брянской областью
30 авг
Губернатор Брянской области сообщил о пресечении попытки атаки украинских БПЛА
30 авг
Губернатор Псковской области назвал сроки возобновления работы аэропорта
+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.34
0.01 104.61
-0.33
Дело мастера боится: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября

Последние новости

22:30
«Душа болит, а сердце плачет»: как наши мысли влияют на наше тело и здоровье
22:12
Уникальное фото Алферовой-первоклассницы поразило фанатов
21:54
В Челябинске нашли пропавшую семилетнюю девочку
21:36
Новый приказ: в рядах ВСУ будут воевать больные ВИЧ, сумасшедшие и эпилептики
21:18
Шла кровь изо рта: странные обстоятельства смерти матери певицы Анастасии
21:01
Старовойт: в Курской области в результате атаки беспилотника случился пожар

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
В Москве обезьяна сбежала от хозяина и засела на дереве
В Луганске открыли обновленный мемориальный комплекс «Острая могила»
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России