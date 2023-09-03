Старовойт: в Курской области в результате атаки беспилотника случился пожар
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Огонь охватил нежилое здание в городе Курчатов.
Фото: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Курчатов Курской области случился пожар в нежилом здании. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Возгорание удалось оперативно ликвидировать. К счастью, пострадавших из-за атаки беспилотника нет.
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