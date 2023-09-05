Собянин: еще один беспилотник уничтожен в Тверской области
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На место выехали экстренные службы.
Фото: © РИА Новости
В ночь с 4 на 5 сентября еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был успешно уничтожен российскими силами, на этот раз он пролетал над Тверской областью в районе Завидово. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы следуют на места происшествия.
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