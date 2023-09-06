С микрофоном и в кроссовках: для памятника Шатунова использовались его точные мерки

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

Скульптор Тищенко использовала точные мерки Юрия Шатунова для его памятника

С микрофоном и в кроссовках: для памятника Шатунова использовались его точные мерки

Фото: 5-tv.ru

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Накануне дня рождения артиста у его могилы на Троекуровском кладбище появился бронзовый монумент.

При создании памятника Юрия Шатунова скульптор использовала его точные мерки. Накануне дня рождения артиста у его могилы на Троекуровском кладбище появился бронзовый монумент. Фотографиями делится KP.RU.

Скульптор-портретист Виктория Тищенко рассказала, что для полного сходства семья Шатунова передала ей точные мерки и фотографии одежды музыканта. Так, на бронзовом Шатунове — точная копия его кроссовок, а пальцы левой руки чуть сомкнуты. При жизни у артиста была такая привычка.

«Памятник выполнен из бронзы, поскольку это долговечный материал. Плюс камень так бы не смог передать стопроцентную портретную схожесть», — отметила Тищенко.

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело музыканта, по его же воле, было кремировано — частично прах захоронили на Троекуровском кладбище, частично — в Германии, где он находился с семьей в последние годы жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге пройдет концерт памяти Юрия Шатунова.

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