С микрофоном и в кроссовках: для памятника Шатунова использовались его точные мерки

Скульптор Тищенко использовала точные мерки Юрия Шатунова для его памятника
Фото: 5-tv.ru
Накануне дня рождения артиста у его могилы на Троекуровском кладбище появился бронзовый монумент.
При создании памятника Юрия Шатунова скульптор использовала его точные мерки. Накануне дня рождения артиста у его могилы на Троекуровском кладбище появился бронзовый монумент. Фотографиями делится KP.RU.
Скульптор-портретист Виктория Тищенко рассказала, что для полного сходства семья Шатунова передала ей точные мерки и фотографии одежды музыканта. Так, на бронзовом Шатунове — точная копия его кроссовок, а пальцы левой руки чуть сомкнуты. При жизни у артиста была такая привычка.
«Памятник выполнен из бронзы, поскольку это долговечный материал. Плюс камень так бы не смог передать стопроцентную портретную схожесть», — отметила Тищенко.
Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Тело музыканта, по его же воле, было кремировано — частично прах захоронили на Троекуровском кладбище, частично — в Германии, где он находился с семьей в последние годы жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Екатеринбурге пройдет концерт памяти Юрия Шатунова.
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