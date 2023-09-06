Ряд пригородов Стамбула ушел под воду на фоне погодного апокалипсиса

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Сильные ливни привели к подтоплениям в пригородах Стамбула

Фото, видео: www.globallookpress.com / George Panagakis; 5-tv.ru

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Погода

От мира отрезан новый аэропорт — отменены и задержаны уже десятки рейсов.

На Европу с двух сторон обрушилась непогода. Под воду из-за сильнейших ливней ушли западные пригороды крупнейшего города Турции — Стамбула.

От мира отрезан новый аэропорт — отменены и задержаны уже десятки рейсов. Появились и сообщения о первых жертвах.

На противоположном конце Старого Света — в Испании — оценивают ущерб от шторма «Дана», который также принес на Пиренеи проливные дожди.

Власти уже схватились за голову — по самым скромным подсчетам, убытки составят до десяти миллиардов евро. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко — о погодных аномалиях на юге континента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске сильный град размером с яйцо побил автомобили.

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