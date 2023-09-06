Ряд пригородов Стамбула ушел под воду на фоне погодного апокалипсиса
Сильные ливни привели к подтоплениям в пригородах Стамбула
Фото, видео: www.globallookpress.com / George Panagakis; 5-tv.ru
От мира отрезан новый аэропорт — отменены и задержаны уже десятки рейсов.
На Европу с двух сторон обрушилась непогода. Под воду из-за сильнейших ливней ушли западные пригороды крупнейшего города Турции — Стамбула.
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