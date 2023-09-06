Машины уносит в море: рекордные ливни обрушились на Турцию и Грецию

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Подтопления зафиксировали в Турции и Греции на фоне ливней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Leonidas Tzekas via www.imago-im; 5-tv.ru

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Погода

Есть погибшие и пропавшие без вести.

Турция и Греция уходят под воду — на смену засухе и лесным пожарам там пришли рекордные ливни. Есть погибшие и пропавшие без вести.

В Стамбуле затоплено более двух тысяч домов, в свободном плавании машины — их уносит в море. Бурлящие потоки хлынули в метро, остановив работу подземки.

В Греции не ходит общественный транспорт, во многих районах нет электричества. За ситуацией на Балканах следит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что юг Австрии оказался во власти сильнейших дождей. Они спровоцировали разрушительные наводнения сразу в нескольких провинциях.

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