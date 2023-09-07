Боевики ВСУ пожаловались на неэффективность кассетных боеприпасов

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 26 0

NYT: кассетные боеприпасы ВСУ неэффективны против российских укреплений

Боевики ВСУ пожаловались на неэффективность кассетных боеприпасов

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Тема:
Спецоперация

Почти 45% бомб, используемых ВСУ, не разрываются.

Кассетные боеприпасы, поставляемые западными странами на Украину, не помогают вооруженным силам страны наступать из-за бетонных укреплений России, сообщает украинские боевики изданию The New York Times.

По словам неонацистов, российские оборонительные сооружения хорошо защищены от ударов кассетных снарядов. Поэтому данные боеприпасы становятся просто-напросто неэффективными. По словам боевиков, это главное препятствие для наступательных действий.

«Кассетные боеприпасы … в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций — траншей и бункеров, которые стали основным препятствием для контрнаступления», — говорится в материале.

Прежде сообщалось о том, что почти 45% кассетных боеприпасов, используемых ВСУ, не разрываются. То есть они представляют опасность для будущих территорий, на которых идут боевые действия.

О передаче такого вида бомб Белый дом объявил еще 7 июля. Тогда советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтоне признали: применение кассетных снарядов на Украине несет высокие риски для мирного населения.

Россия продолжает ведения военный действий на Украине. Цель спецоперации демилитаризации и денацификации киевского режима. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Пойти на решение конфликта мирным путем власти Украины отказались. С тех пор страны Запада снабжают Незалежную вооружением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разведка Украины отчиталась перед США по контрнаступлению ВСУ.

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