«Метод идентификации особи»: на ВЭФ рассказали о генетическом паспорте для сокола

Кроме того, в России откроют центры реинтродукции птиц.

В рамках VIII Восточного экономического форума состоялся первый международный форум «День сокола». Одной из главных тем встречи стало — сокращение популяции соколиных. Участники форума рассказали о том, как решается эта проблема.

«Мы можем представить нашу недавнюю разработку — генетический паспорт для сокола. Это метод молекулярной индивидуальной идентификации особи», — рассказала заведующая лабораторией генетики ФГБУ «ВГИИ Экология» Людмила Зиневич.

По ее совам перед экспертами сегодня стоит задача по созданию тест-системы, состоящей из набора генетических маркеров, позволяющих различать птиц. Зиневич обратила внимание на схожесть генетических тестов соколов и людей — они работают по аналогии, пояснила она.

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «ВГИИ Экология» Александр Сорокин добавил, что недавно был принят «комплексный план», предусматривающий создание центров реинтродукции соколиных в России. Он начнет функционировать в Камчатском крае, и, на даном этапе, сделано уже многое для его открытия.

VIII Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 10 сентября. Он продлится до 13 числа. Программа будет насыщенная — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина.

ВЭФ с 2015 года собирает гостей со всего мира на своей площадке на острове Русский в Приморском крае. Форум стал одним из крупнейших. Главной темой текущего года станет «Путь к сотрудничеств, миру и процветанию».

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