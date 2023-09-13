Обращают внимание: назван важнейший критерий обучения госслужащих

Без чего нельзя построить хорошую карьеру и чем мотивировать личностный рост?

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал обмен управленческими практиками одним из важнейших критериев обучения государственных служащих. В рамках дискуссий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) он рассказал, как сегодня реализуют данные практики и почему соревновательность — неотьемлимое звено на пути к успеху.

Чекунков на примере создания выставки «Улица Дальнего Востока» показал, насколько важно взаимодействие между российскими и зарубежными экспертами. Касается это не только сферы экономики, но и бизнессферы, а также государственного управления. Сейчас уровень практик настолько высок, что позволяет проводить мероприятия максимально высокого уровня.

«Вот эта соревновательность и копирование лучших практик, их моментальное внедрение всеми — это то, почему мы хотим, чтобы вы на этапе обучения как можно больше регионов посетили и впитали в себя и потом менялись», — подчеркнул Алексей Чекунков.

В заключение специалист отметил, что сегодня Россия находится в таком периоде, когда всем необходимо быть эффективными.

Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах ВЭФ-2023.