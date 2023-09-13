Мой дом — моя крепость: в России растет спрос на индивидуальное жилищное строительство

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 16 0

В России растет спрос на индивидуальное жилищное строительство

Мой дом — моя крепость: в России растет спрос на индивидуальное жилищное строительство

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Тема:
ВЭФ-2023

Доступны ли гражданам сегодня льготы под ИЖС?

В России растет спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщил исполняющий обязанности главы дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи. Он выступил спикером на сессии «Земля Дальневосточная: мой дом — моя крепость» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ — 2023).

Эксперт отметил, что эффект от развития данного направления в отрасли только увеличится — таковы тенденции.

«Что мы видим сейчас на рынке? Мы видим достаточно серьезный спрос на ИЖС. В 2022 году было введено в Приморском крае чуть больше миллиона кв. м. Из них где-то 46% — это ИЖС», — подчеркнул Лейпи.

Это важно: в РАН рассказали об укреплении технологического суверенитета страны

Кроме того, он добавил, что речь идет не просто об общественном резонансе на простое ИЖС, а на запрос на городской образ жизни при индивидуальном жилищном строительстве.

«Чтобы можно было пользоваться всеми благами города», — пояснил Алексей Лейпи, указывая на наличие учебных организаций и так далее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РАН рассказали об укреплении технологического суверенитета страны.

Тема:
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