Вдохновение на успех: во Владивостоке подводят итоги ВЭФ
Какие впечатления и эмоции увозят с собой участники с острова Русский?
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Бизнесмены, политики, эксперты сегодня подводят итоги работы на форуме. Суммы сделок и контрактов еще только предстоит сосчитать.
Но, помимо цифр, есть и другой показатель успеха. Это яркие впечатления и невероятные эмоции, которые участники и гости увозят с острова Русский.
Корреспондент «Известий» Роман Бабенков работал на форуме с первого дня и смог оценить все многообразие дальневосточного колорита.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Минвостокразвития оценили итоги ВЭФ-2023 для Дальнего Востока. Так, глава ведомства Алексей Чекунков заявил, что увеличение дальневосточной ипотеки — один из важнейших результатов проведенного Восточного экономического форума.
Кроме того, он подчеркнул, что еще одним важнейшим итогом форума стало подписание соглашения об ускоренном расширении Байкало-Амурской магистрали.
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