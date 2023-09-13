В МИД России ответили на обвинения в подготовке госпереворота в Армении

Захарова: информация о намерениях РФ устроить переворот в Армении — вброс
Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир
Кто и зачем намеренно распространяет ложные сведения?
Информация о том, что Россия готовит в Армении государственный переворот, является вбросом. Об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ложная информация о подобных намерениях нашего государства появилась в некоторых СМИ. По словам Марии Захаровой, все это можно считать не более, чем вымыслом.
«Все это из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это как вброс», — сказала официальный представитель нашего МИД на брифинге, прошедшем в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Кстати, Захарова обратила внимание на реакцию председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасина, который дал похожую оценку этой информации.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мария Захарова ответила на планы Эстонии передать активы РФ Киеву.
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