В МИД России ответили на обвинения в подготовке госпереворота в Армении

Кто и зачем намеренно распространяет ложные сведения?

Информация о том, что Россия готовит в Армении государственный переворот, является вбросом. Об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ложная информация о подобных намерениях нашего государства появилась в некоторых СМИ. По словам Марии Захаровой, все это можно считать не более, чем вымыслом.

«Все это из разряда очередной мифологии. Я могу квалифицировать это как вброс», — сказала официальный представитель нашего МИД на брифинге, прошедшем в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Кстати, Захарова обратила внимание на реакцию председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасина, который дал похожую оценку этой информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мария Захарова ответила на планы Эстонии передать активы РФ Киеву.