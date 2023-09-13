Это важно: в РАН рассказали об укреплении технологического суверенитета страны

На полях ВЭФ-2023 обсудили немало важнейших проблем. Что сейчас в приоритете?

Бесконечное число западных санкции дали импульс РФ к построению самодостаточного государства. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Эксперт в беседе с «Известиями» подчеркнул, что нельзя отрицать малейшего влияния системы внешних ограничений на ход развития страны. Но это развитие только ускорилось — открылась масса возможностей продвигать уникальные идеи, отказавшись от навязанной Западом системы существования.

«Фактически до февраля 2022 года <…> было такое благостное настроение о том, что мы всегда можем купить самое лучшее в мире, и особенно не стоит огорчаться, если что-то у нас не так идет», — добавил Красников.

Красников пояснил, что сегодня абсолютное импортозамещение — это не приоритет. Важнее другое: как именно научное сообщество при поддержке властей страны будет стремиться к технологической независимости. Ведь это — гарант стабильности и, что важнее всего, безопасности.

«Мы вместе с правительством и различными ведомствами составили план действий, где видно, по каким в первую очередь направлениям требуется создавать независимую нашу экономику», — подытожил Геннадий Красников.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. ВЭФ — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край).