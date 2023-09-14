«Цифровое искусство»: как технология NFT защитит картины Эрмитажа

Восточный экономический форум, который завершился на острове Русский, стал еще и площадкой по внедрению инноваций. Одна из таких — первый в стране проект по продаже индивидуальных цифровых прав на предметы искусства. Смелое решение позволит привлекать деньги для развития музеев, в том числе, реставрации фресок из коллекции Эрмитажа. Как работает технология, выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Шедевры мировой классики на полях Восточного экономического форума. Представленный здесь проект, получивший название «Цифровое искусство», — это первый в России выпуск токена NFT для реставрации предметов искусства из коллекции главного музея страны, а в дальнейшем он станет частью «облачного Эрмитажа» будущего. Когда экспонаты одного из крупнейших музеев мира можно будет не просто созерцать из любой точки планеты, но и купить их цифровые копии — токены.

«Есть предметы, которые исчезают. В этом смысл этих токенов. Смысл NFT — делать уникальным то, чего не было и чего не будет. Такие вещи происходят в музее при реставрации», — директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Пока гости форума оценивают цифровые копии, в мастерских Эрмитажа показывают нынешнее состояние работ. На протяжении нескольких лет шедевры скрупулезно расчищали и обновляли реставраторы, изучали их физико-химические свойства. Изначально картины украшали лоджию итальянской виллы в Риме — погода их не пощадила, да и не только погода.

«И конечно же появлялись художники и заказчики, владельцы этой виллы, которые хотели эти фрески подновить», — рассказала старший научный сотрудник, хранитель итальянской живописи Зоя Купцова.

С течением многократных перерисовок менялся и искажался не только цвет, как можно увидеть по этим маленьким фрагментам, но порой изменялись даже размеры некоторых деталей. Например, нога Венеры выглядит сейчас как в XVI веке, вот она такая маленькая. Но с течением времени и многократными перерисовками ее размер увеличивался.

Кто перекрашивал картины за последователями Рафаэля — никто не знает, но это — тоже уже история. Владельцам цифровой копии будет доступен и этот вариант. И такие картины (пусть и в виртуальном пространстве) теперь будут лишь у ее покупателей. Инициаторы проекта: Эрмитаж, группа «Интеррос» и платформа «Атомайз» — выпустили 60 токенов. Покупателю не обязательно приобретать всю фреску целиком, можно взять, как здесь шутят только «носик» или «ушко» Венеры.

Стартовая цена токена начинается со 135 тысяч. На полях форума обсуждают первую крупную сделку — сразу был куплен пакет почти на три миллиона рублей. Ведь как показывает опыт — такие цифровые активы со временем только прибавляют в цене. Восточный экономический форум открывает новые перспективы сотрудничества музеев и бизнеса, задает тренды. Ну а средства с продажи токенов направят на реставрацию других картин.

«Данные токены несомненно откроют новые возможности и новые рынки и как для авторов произведений и так и для истинных ценителей этих произведений здесь главное нам обеспечить гарантию прозрачности быстроту и удобство сделок в этом плане технологии блокчейна незаменима», — заявил генеральный директор ООО «Цифровые активы» Максим Трофимов.

Благодаря ей цифровые фрески защищены от кражи киберпреступниками. Владелец может перепродавать свое собрание или обмениваться с другими коллекционерами. Это не первый совместный проект компаний «Интеррос» и «Атомайз» с Эрмитажем, но точно первый подобный опыт токенизации, который реализуется исключительно на территории России и в соответствии с законодательством о цифровых активах.

«Выстроили четкую связь между эмитентом и инвестором, для того, чтобы последний мог гарантированно прослеживать состав прав, которые ему передаются, а так же управлять тем цифровым активом, который обличен в формат токена», — заметила гендиректор компании «Атомайз» Екатерина Фроловичева.

Ну, а еще одно преимущество, которое называют уже реставраторы, в том, что цифровая коллекция не боится времени. Плюс владелец может экспонировать свои картины в любом уголке страны, не переживая за логистику, влажность или температуру.