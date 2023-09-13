В России обсудят восстановление Афганистана и вопросы безопасности в стране

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 9 0

Захарова: консультации по Афганистану пройдут 29 сентября в Казани

В России обсудят восстановление Афганистана и вопросы безопасности в стране

Фото: www.globallookpress.com / Saifurahman Safi

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Тема:
ВЭФ-2023

Встреча ключевых региональных игроков состоится в столице Татарстана.

В конце сентября в Казани пройдет заседание московского формата по Афганистану. Об этом 13 сентября рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Захаровой, на встрече, которая состоится 29 сентября, ключевые региональные игроки планируют обсудить текущую обстановку в Афганистане, вопросы примирения, а также условия обеспечения безопасности и восстановления страны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выступила на сессии, посвященной работе с нашими восточными соседями. Помимо прочего, она отметила, что для работы и бизнеса в этих странах нужно не только выучить язык, но и уметь разбираться в восточных тонкостях.

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