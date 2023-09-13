В Минвостокразвития оценили итоги ВЭФ-2023 для Дальнего Востока

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 10 0

Уникальный форум проводится из года в год и дает мощный толчок к развитию во всех сферах. Какие направления сегодня в приоритете?

В Минвостокразвития оценили итоги ВЭФ-2023 для Дальнего Востока

Фото: www.globallookpress.com / Cao Yang

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Тема:
ВЭФ-2023

Увеличение дальневосточной ипотеки — один из важнейших итогов проведенного Восточного экономического форума (ВЭФ). Такое мнение выразил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, отмечая перспективность принятого президентом решения.

«Увеличение дальневосточной ипотеки — это решение против тренда, об этом тоже сказал Владимир Владимирович, что в связи с макроэкономической ситуацией льготные ипотечные программы притормаживаются, чтобы не разогревать экономику, но это не касается Дальнего востока, для нас это очень важно», — подчеркнул чиновник, комментируя заявления Путина на ВЭФ-2023.

Кроме того, Чекунков подчеркнул, что еще одним важнейшим итогом форума стало подписание соглашения об ускоренном расширении Байкало-Амурской магистрали.

«Мы этого все ждали. Этого ждет экономика не только Дальнего Востока, но и всей России. Бьемся за каждую тонну, расширение БАМа быстрыми темпами, выход на 250 миллионов тонн в год — это очень важная планка», — добавил Чекунков.

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Тема:
ВЭФ-2023
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