В Минвостокразвития оценили итоги ВЭФ-2023 для Дальнего Востока

Уникальный форум проводится из года в год и дает мощный толчок к развитию во всех сферах. Какие направления сегодня в приоритете?
Фото: www.globallookpress.com / Cao Yang
Увеличение дальневосточной ипотеки — один из важнейших итогов проведенного Восточного экономического форума (ВЭФ). Такое мнение выразил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, отмечая перспективность принятого президентом решения.
«Увеличение дальневосточной ипотеки — это решение против тренда, об этом тоже сказал Владимир Владимирович, что в связи с макроэкономической ситуацией льготные ипотечные программы притормаживаются, чтобы не разогревать экономику, но это не касается Дальнего востока, для нас это очень важно», — подчеркнул чиновник, комментируя заявления Путина на ВЭФ-2023.
Кроме того, Чекунков подчеркнул, что еще одним важнейшим итогом форума стало подписание соглашения об ускоренном расширении Байкало-Амурской магистрали.
«Мы этого все ждали. Этого ждет экономика не только Дальнего Востока, но и всей России. Бьемся за каждую тонну, расширение БАМа быстрыми темпами, выход на 250 миллионов тонн в год — это очень важная планка», — добавил Чекунков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын оставил «тайный» отзыв в книге почетных гостей Восточного.
- 13 сент
- Контуры будущего: во Владивостоке завершается Восточный экономический форум
- 13 сент
- Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль мечтает прокатиться за рулем Lada Niva
- 13 сент
- Овации экипажу: как на ВЭФ отреагировали на ЧП с самолетом в Новосибирской области
- 12 сент
- Товарооборот России и Монголии может вырасти до пяти миллиардов долларов
- 12 сент
- «Способность получать удовольствие»: сохранит ли человек умение любить при развитии ИИ
- 12 сент
- Самые яркие высказывания второго дня ВЭФ — 2023
- 12 сент
- Путин указал Ятхоту на дружеские отношения России и Лаоса
- 12 сент
- Чубайс не стал отвечать на оценку Путина о неэффективности своей работы
- 12 сент
- Юани вместо евро и долларов: китайская валюта набирает популярность в России
- 12 сент
- Счет идет на триллионы рублей: как развивается малый и средний бизнес в России
Читайте также
93%
-1.81 101.56
-1.97
Нашли ошибку?