Двойник Елизаветы II Жанетт Чарльз умерла в 96 лет — как и сама королева
Двойник Елизаветы II Жанетт Чарльз умерла в 96 лет, как и королева
Фото: www.globallookpress.com / Alpha Press/AdMedia
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Целых 40 лет бывшая домохозяйка исполняла свою роль и даже снималась в голливудских фильмах.
Двойник британской королевы Елизаветы II Жанетт Чарльз, на протяжении 40 лет исполнявшая свою роль в телевизионных шоу и фильмах, скончалась. Удивительно, что смерть настигла ее в том же возрасте, что и «оригинал», в 96 лет. Об этом сообщается в материале газеты Daily Mail.
Отмечается, что женщина скончалась в Великобритании, в частном доме для престарелых в Грейт-Баддоу, графство Эссекс. Жанетт провела свои последние минуты в окружении детей и внуков. Родственники усопшей подтвердили информацию в беседе с журналистами. Дочь госпожи Чарльз подчеркнула, что покойная всегда уважала Елизавету II и обожала королевскую семью.
Жанетт Чарльз начала свою карьеру двойника в 1971 году. Она была простой домохозяйкой и многодетной матерью. Женщина нарисовала свой портрет в качестве подарка супругу и задумалась, что сходство с королевой можно использовать. Фото появилось в колонке местечковой газеты, и уже на следующее утро журналисты со всего света обрывали телефон Чарльз.
Затем последовали интервью в шоу знаменитых телеведущих, приглашения на съемки фильмов и фотосессии, Чарльз сыграла королеву в фильмах «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном и Присциллой Пресли, «Остин Пауэрс: Голдмембер» с Майком Майерсом, Бейонсе и Майклом Кейном и других. Однажды легендарный пианист Либераче пригласил ее в Лас-Вегас на открытие своего ресторана.
«Он обнял меня и сказал, что ему нравятся королевские особы», — вспоминала артистка.
Жанетт Чарльз утверждала, что всегда избегала проектов, которые могли бы выглядеть неуважительными по отношению к монархам. Так, по ее словам, был отвергнут фильм Саши Барона Коэна про Али Джи: автор хотел, чтобы с королевы слетели трусы в эпизоде, когда она садится в лимузин, но получил жесткий отказ. Творческую карьеру женщина, ставшая самым известным двойником Елизаветы II, завершила в 86 лет.
Ранее 5-tv.ru писал о первом памятнике настоящей британской королеве, установленном после ее смерти.
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