«Каждое утро»: бывшая невестка Елизаветы II «говорит» с покойной королевой через ее собак
Сара Фергюсон уверена, что покойная Елизавета II пытается связаться с ней через своих собак
Фото: www.globallookpress.com/Pool
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Экс-супруга принца Эндрю Сара Фергюсон заботится о корги Сэнди и Муике.
Герцогиня Йорская и бывшая супруга принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы II, Сара Фергюсон, уверена, что покойная правительница пытается связаться с ней через своих собак. Об этом она рассказала на заседании креативных женщин в Лондоне, сообщает The Times.
Герцогиня заботится о корги Сэнди и Муике, последних собаках королевы Елизаветы II. Теперь бывшая невестка подозревает, что королева пытается общаться с ней через лай.
«Каждое утро, когда они заходят и начинают свои «Гав! Гав!» и все такое, я уверена, что это она говорит со мной», — утверждает Фергюсон. — Я уверена, что это она, напоминает, что она все еще рядом» — добавила герцогния.
Покойная королева Елизавета II известна своей любовью к корги, за жизнь у нее было более 30 собак. Елизавета ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джонни Депп оказался родственником королевы Елизаветы II.
- 21 апр
- Британская монархия уже не та: как Елизавета II превратила свою жизнь в бренд
- 11 нояб
- «Идиот Джонсон»: Елизавета II высмеяла премьера Британии за два дня до смерти
- 11 сент
- «Просто ужасно»: жители Британии раскритиковали новый памятник Елизавете II
- 6 июн
- Двойник Елизаветы II Жанетт Чарльз умерла в 96 лет — как и сама королева
- 1 апр
- Вряд ли продержится? Стало известно об изменениях в состоянии здоровья Карла III
- 13 янв
- «Не осознала происходящего»: всплыли неизвестные подробности смерти Елизаветы II
- 11 сент
- «Видела насквозь»: что Елизавета II сказала о Меган Маркл перед смертью
- 4 авг
- Снова в стороне: принца Гарри и Меган Маркл не зовут почтить память Елизаветы II
- 18 июн
- «Боже, храни королеву!» — Байден «воскресил» Елизавету II во время выступления
- 5 мая
- Боже, храни короля: чем будет отличаться коронация Карла III от традиционной
80%
Нашли ошибку?