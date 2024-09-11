«Просто ужасно»: жители Британии раскритиковали новый памятник Елизавете II

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Евгения Романова
Евгения Романова 84 0

Sky News: британцы назвали оскорблением новый памятник Елизавете II

«Просто ужасно»: жители Британии раскритиковали новый памятник Елизавете II

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Тема:
Умерла королева Великобритании Елизавета II

Королева умерла в сентябре 2022 года.

Жители Великобритании раскритиковали новый памятник покойной королеве Елизавете II в платке и с сумкой в руках, который был открыт в Северной Ирландии. Об этом передает Sky News.

Скульптуру создал художник из северного Белфаста Анто Бреннан. Открытие памятника состоялось на прошлой неделе в садах замка Антрим. Городской совет заявил, что скульптура запечатлела Елизавету II в «достойной позе, отражающей ее грацию, стойкость и пожизненную преданность общественному служению». Однако многие люди не согласны с этим.

«Это больше оскорбление, чем дань уважения. Честно говоря, выглядит просто ужасно», — высказался один из пользователей сети.

Памятник изображает королеву в платке и с сумкой, а также ее мужа принца Филлиппа с двумя их собаками породы корги. Тем не менее общество больше всего негативно отнеслось именно к скульптуре Елизаветы II.

Королева ушла из жизни в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. Официально в документах причиной смерти значится старость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна настоящая причина смерти Елизаветы II. Королева Великобритании ушла из жизни почти два года назад. И только сейчас в ее окружении решили раскрыть правду.

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