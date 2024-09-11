«Просто ужасно»: жители Британии раскритиковали новый памятник Елизавете II
Sky News: британцы назвали оскорблением новый памятник Елизавете II
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Королева умерла в сентябре 2022 года.
Жители Великобритании раскритиковали новый памятник покойной королеве Елизавете II в платке и с сумкой в руках, который был открыт в Северной Ирландии. Об этом передает Sky News.
Скульптуру создал художник из северного Белфаста Анто Бреннан. Открытие памятника состоялось на прошлой неделе в садах замка Антрим. Городской совет заявил, что скульптура запечатлела Елизавету II в «достойной позе, отражающей ее грацию, стойкость и пожизненную преданность общественному служению». Однако многие люди не согласны с этим.
«Это больше оскорбление, чем дань уважения. Честно говоря, выглядит просто ужасно», — высказался один из пользователей сети.
Памятник изображает королеву в платке и с сумкой, а также ее мужа принца Филлиппа с двумя их собаками породы корги. Тем не менее общество больше всего негативно отнеслось именно к скульптуре Елизаветы II.
Королева ушла из жизни в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. Официально в документах причиной смерти значится старость.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна настоящая причина смерти Елизаветы II. Королева Великобритании ушла из жизни почти два года назад. И только сейчас в ее окружении решили раскрыть правду.
- 6 июн
- Двойник Елизаветы II Жанетт Чарльз умерла в 96 лет — как и сама королева
- 1 апр
- Вряд ли продержится? Стало известно об изменениях в состоянии здоровья Карла III
- 13 янв
- «Не осознала происходящего»: всплыли неизвестные подробности смерти Елизаветы II
- 11 сент
- «Видела насквозь»: что Елизавета II сказала о Меган Маркл перед смертью
- 4 авг
- Снова в стороне: принца Гарри и Меган Маркл не зовут почтить память Елизаветы II
- 18 июн
- «Боже, храни королеву!» — Байден «воскресил» Елизавету II во время выступления
- 5 мая
- Боже, храни короля: чем будет отличаться коронация Карла III от традиционной
- 12 февр
- Королева Елизавета пришла на свадьбу принца Уильяма в дырявой перчатке
- 12 февр
- Королева-то ненастоящая? Почему сестру Елизаветы II годами держали в «психушке»
- 9 янв
- «Запасной»: как Меган Маркл сыграла на тяге принца Гарри к саморазрушению
Читайте также
53%
0.16 100.74
0.24
Нашли ошибку?