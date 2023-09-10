Явка на выборах в ЛНР составила 72,53%

Избирательные участки в регионе закрылись в 16:00 по московскому времени.

Итоговая явка на выборах в парламент Луганской народной республики (ЛНР) составила 72,53%. Об этом сообщили в региональном Центризбиркоме, отметив, что избирательные участки там закрылись в 16:00 мск.

Предварительные итоги выборов подвели в Запорожской и Херсонской областях. В первой после обработки 45,58% бюллетеней лидирует «Единая Россия» с 86,64% голосов. Схожая ситуация и во втором регионе: там партия набрала 74,54% голосов по результатам обработки 19% протоколов. В Донецкой народной республике (ДНР) идет подсчет голосов, о результатах пока не сообщается.

В новых регионах России отмечается самая высокая явка на выборы. Наблюдатели из Испании обратили внимание на прозрачность и четкую организацию голосования на новых российских территориях.

Единый день голосования проходит в России 10 сентября. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области впервые участвуют во всероссийских выборах. Во многих регионах, где проходят региональные и муниципальные выборы, организовано голосование в течение трех дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России уже совершено более 27 тысяч DDoS-атак. Все они успешно отражены.