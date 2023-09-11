Число отравившихся готовой едой в Петербурге превысило 170
В больницах пока остается 99 человек.
Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru
В Санкт-Петербуре растет число пострадавших из-за отравления готовой едой. Ее делали в одном из сервисов доставки. Больше сотни людей, включая детей, оказались в больницах с острой кишечной инфекцией.
Причиной стали нарушения, допущенные при производстве. Что теперь грозит поварам-отравителям, выяснял корреспондент «Известий» Василий Михеев. Все подробности — в его репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК возбудил дело по факту массового отравления готовой едой в Петербурге.
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