Есть что обсудить: на ВЭФ прошла конференция по проблеме колониализма на Востоке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 0

На ВЭФ прошла конференция по проблеме колониализма на Востоке

Есть что обсудить: на ВЭФ прошла конференция по проблеме колониализма на Востоке

Фото: Александр Рюмин / Т АСС

Тема:
ВЭФ-2023

Какую сегодня политику проводят страны Запада и почему это так «бьет» по простому народу?

Пленарное заседание конференции «Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир» состоялось в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Участники из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона выступили с докладами и обсудили колониальную политику стран Запада и ее влияние на развитие Азии и Африки.

Так, директор Института БРИКС Бинод Сингх Аджаташатру на конференции сказал, что сегодня можно наблюдать тенденцию перехода к многополярному миру. Он также отметил, что Индия выступает вместе с Россией, содействуя ей в этом вопросе.

В свою очередь ректор Янгонского университета иностранных языков Ки Швин рассказал, что Мьянма также поддерживает переход к многополярному миру. Он подчеркнул, что страна долго была колонией Великобритании.

Всего в конференции приняли участие более 40 представителей образовательных учреждений Китая, Вьетнама, Филиппин, Мьянмы. Малайзии, а также Индии.

Тема:
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