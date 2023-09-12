Центр притяжения: итоги первого дня ВЭФ
Завершился первый день деловой программы Восточного Экономического Форума
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
В этом году гостями мероприятия стали почти семь тысяч человек из 50 стран.
Завершился первый день деловой программы Восточного экономического форума. В этом году его гостями стали почти семь тысяч человек из 50 стран.
Участникам уже удалось подписать несколько важных соглашений, но тем для обсуждения еще много. В числе главных — расширение взаимодействия со странами Азии, особенно с Китаем, и развитие крупных логистических проектов, таких, как Северный морской путь.
О новых горизонтах сотрудничества — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.
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