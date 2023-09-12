«Самоцветы» впервые исполнили суперхит, подаренный им Шатуновым перед смертью
«Самоцветы» исполнили песню «Седая ночь», подаренную им Шатуновым
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova; 5-tv.ru
Песня наравне с «Белыми розами» была одной из самых популярных и любимых поклонниками в репертуаре покойного певца.
Группа «Самоцветы» на 375-летии Ульяновска впервые исполнила легендарную песню «Седая ночь», которую Юрий Шатунов подарил коллективу незадолго до своей смерти. Видео концерта появилось в распоряжении 5-tv.ru.
«Несколько лет назад он (Шатунов. — Прим. ред.) подарил нам эту песню. Мы были с ним в хороших, дружеских отношениях. Я надеюсь, что сейчас, глядя на нас, он с удовольствием увидит вашу реакцию на эту песню», — сказал солист «Самоцветов» перед исполнением суперхита.
Песня «Седая ночь» наравне с «Белыми розами», «Детством» и другими хитами была одной из самых популярных и любимых поклонниками в репертуаре Юрия Шатунова. Ее автором был основатель и первый руководитель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов, умерший в ноябре 2022 года.
Сам Юрий Шатунов скончался в июне прошлого года. Его тело кремировали, и одну часть праха похоронили на Троекуровском кладбище, а вторую развеяли над озером в Германии. Причиной смерти 48-летнего артиста стала острая сердечная недостаточность.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что арт-сквер в Челябинске предложили назвать в честь Юрия Шатунова.
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